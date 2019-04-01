Жена Георгия Данелии рассказала о состоянии режиссера

Режиссер Георгий Данелия, который в феврале был госпитализирован из-за воспаления легких, начал дышать самостоятельно. Об этом РБК сообщила его жена Галина Юркова-Данелия.

«Уже три дня он дышит сам, без трубки. Состояние заметно улучшилось, но выписывать из больницы его пока рано», — отметила она.

О госпитализации 88-летнего режиссера стало известно 24 февраля. У Данелии появилась тяжелая отдышка, после чего ему вызвали скорую помощь. Его жена сообщала, что у режиссера диагностировали воспаление легких. Позднее стало известно, что режиссер попал в реанимацию, и врачи ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.

В конце февраля внучка режиссера рассказала, что Георгий Данелия вышел из искусственной комы.



