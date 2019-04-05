Власти Москвы назвали место похорон режиссера Данелии

Режиссера Георгия Данелию похоронят 9 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом РБК сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. «Похороны состоятся На Новодевичьем кладбище во вторник», — сказал Немерюк.

Георгий Данелия умер 4 апреля на 89-м году жизни, причиной смерти, по словам его жены Галины Юрковой-Данелии, стала остановка сердца. В феврале режиссера доставили в больницу с воспалением легких. Там его поместили в реанимацию и ввели в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание. В конце февраля Данелия вышел из искусственной комы. за три дня до смерти режиссера стало известно, что он начал дышать самостоятельно.

Данелия снял более 20 кинокартин, получив известность благодаря фильмам «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Кин-дза-дза», «Афоня», «Тридцать три». Также он написал сценарии к кинолентам «Джентльмены удачи», «Француз», «Привет от Чарли-трубача».