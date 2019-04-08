СМИ узнали об авиаударе войск Сараджа по аэродрому недалеко от Триполи

СМИ узнали об авиаударе войск Сараджа по аэродрому недалеко от Триполи

Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) ​правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершил авианалет к юго-западу от Триполи. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По данным собеседников, авиаудар нанесли по аэродрому военной базы Эль-Ватыя. Впоследствии генерал-майор Ливийской национальной армии (ЛНА) Абдул Салам аль-Хасси подтвердил, что самолет «Аль-Вефак» попытался атаковать боевые позиции армии, передает телеканал.

Ранее ВВС ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара атаковали позиции ПНС. Войска захватили международный аэропорт Триполи, однако подконтрольные премьер-министру Фаизу Сараджу силы это опровергли.

В 2011 году после свержения Муаммара Каддафи в Ливии не сформировался единый орган госуправления. В стране появилось поддерживаемое ООН правительство во главе с Сараджем и противостоящая ему ЛНА.