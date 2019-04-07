Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADA

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности сдать тест на алкогольную и наркотическую зависимость во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Ранее с такой инициативой выступил бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко.

«Я полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко, более того, я благодарен ему... Как сказал Кличко, в начале следующей недели приедут сюда и руководство и эксперты этой организации. Я эти тесты пройду сразу же по прибытии», — приводит слова Порошенко телеканал «112.Украина».

Глава государства счел предложение Кличко важным, поставив под сомнение результаты предыдущих анализов.

«Считаю, что есть большая угроза, что кандидатом или президентом Украины может стать человек, который не исключено, что имеет наркотическую зависимость», — отметил Порошенко.

Ранее Владимир Кличко предложил оплатить независимую оценку результатов анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, назвав смешными представленные общественности результаты анализов.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, набравший в первом туре 30,24%, вызвал на дебаты Петра Порошенко с результатом 15,95% голосов и предложил провести их на самом большом стадионе страны — на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Мероприятие планировалось провести 19 апреля. Однако позже стало известно, что в этот день на стадионе пройдет книжная ярмарка «Весенний Медвин». В связи с этим Порошенко предложил Зеленскому в присутствии всех национальных телеканалов сойтись на стадионе в Киеве в другой день — 14 апреля.

Второй тур выборов на Украине пройдет 21 апреля