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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Боксер Владимир Кличко счел смешной сдачу анализов Порошенко и Зеленским

Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко предложил оплатить независимую оценку результатов анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Те результаты, которые были представлены общественности ранее, он назвал смешными. С соответствующим видеообращением спортсмен обратился к политикам со своей официальной страницы в Facebook.

«Допинг-тест, подобный тому, который проходил во время украинских выборов, был оценен менее чем за 24 часа? Это невозможно», — заверил боксер, отметив, что такую же точку зрения, по его мнению, выскажут, в том числе, эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA), если к ним обратятся за комментарием по этому поводу.

Запись в facebook пользователя Klitschko

«Уважаемые кандидаты в президенты Украины! Ваша недавняя сдача анализов была смешной», — подчеркнул Кличко. Как спортсмен, «прошедший 30-летний путь и сдавший сотни таких анализов», спортсмен напомнил: после сдачи анализов крови или урины на протяжении пары часов нельзя выложить в соцсетях их результаты. «Это нереально сделать, нужно хотя бы 48 часов потратить на это (оценку анализов. — РБК)», — добавил Кличко.

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В связи с этим кандидатов в президенты республики он призвал не заниматься «кустарными методами сдачи анализов» и «не обманывать себя и граждан Украины». «Я предлагаю покрыть все расходы, связанные с профессиональной, а не кустарной сдачей анализов», — заметил Кличко, подчеркнув, что только в таком случае украинцы, по его мнению, смогут выбрать «чистого президента не только в моче и крови, но самое главное в мыслях».

Второй тур выборов президента в республике состоится 21 апреля. Перед ним его участники — действующий глава Украины Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский — договорились провести дебаты. Перед ними оба кандидата прошли медобследование и сдали анализы. В тот же день стало известно: в крови и моче обоих кандидатов алкоголя и наркотиков не обнаружили.

Теги: Владимир Кличко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Украина
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