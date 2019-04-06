Боксер Владимир Кличко счел смешной сдачу анализов Порошенко и Зеленским

Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко предложил оплатить независимую оценку результатов анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Те результаты, которые были представлены общественности ранее, он назвал смешными. С соответствующим видеообращением спортсмен обратился к политикам со своей официальной страницы в Facebook.

«Допинг-тест, подобный тому, который проходил во время украинских выборов, был оценен менее чем за 24 часа? Это невозможно», — заверил боксер, отметив, что такую же точку зрения, по его мнению, выскажут, в том числе, эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA), если к ним обратятся за комментарием по этому поводу.

Запись в facebook пользователя Klitschko

«Уважаемые кандидаты в президенты Украины! Ваша недавняя сдача анализов была смешной», — подчеркнул Кличко. Как спортсмен, «прошедший 30-летний путь и сдавший сотни таких анализов», спортсмен напомнил: после сдачи анализов крови или урины на протяжении пары часов нельзя выложить в соцсетях их результаты. «Это нереально сделать, нужно хотя бы 48 часов потратить на это (оценку анализов. — РБК)», — добавил Кличко.