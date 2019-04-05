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Выборы на Украине ,  
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Порошенко предложил провести дебаты в три этапа

Президент Украины Петр Порошенко предложил разделить предвыборные дебаты на три этапа, разделив их на разные важные для страны темы. В частности, глава государства выделил несколько основных направлений: позиция верховного главнокомандующего по программе укрепления обороны и безопасности, внешняя политика, защита конституционных прав и свобод граждан.

«Это совершенно необходимо потому что это не шоу, это не спектакль, это право украинских граждан получить полную и всестороннюю информацию о программах, планах кандидатов, иметь возможность задать вопросы и получить ответ», — сказал Порошенко во время брифинга, видео трансляция которого велась в Facebook.

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Он высказался за проведение дебатов как можно скорей. В свою очередь заместитель генерального директора по административной работе спортивного комплекса «Олимпийский», на котором по предварительным данным должны состояться дебаты, Виктор Анисимов сообщил, что администрация стадиона еще не получила ни одного обращения на проведение мероприятия. По его словам, заявка должна поступить не позднее 17 апреля, чтобы успеть подготовиться.

Дебаты между кандидатами в президенты, согласно украинскому законодательству, должны состояться за 2 дня до второго тура выборов, которые назначены на 21 апреля. 3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дискуссию перед вторым туром выборов на киевском стадионе «Олимпийский». Он подчеркнул, что право на трансляцию прямого эфира дебатов должны иметь все желающие каналы. Позже глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания напомнил кандидатам, что согласно закону правила проведения дебатов, их место и модератора определяет НОТУ.

Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, дебаты
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