Войска фельдмаршала Хафтара захватили деревню к югу от Триполи

Войска командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара захватили деревню Сук Эль-Хамис в 40 км от столицы страны Триполи, сообщает Reuters со ссылкой на военный источник. Об этом также информирует Al-Ain.

По их данным, этому предшествовали боестолкновения с силами правительства национального единства, которое контролирует Триполи.

Накануне Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Тогда же его армия без боя взяла под контроль города Сабрата, Сурман и Гарьян. Глава ПНЕ Фаиз Сарадж призвал войска быть готовыми противостоять всем угрозам и находиться в полной готовности. Позднее стало известно, что начались первые бои. При этом войскам Хафтара пока не удалось взять под контроль город Эз-Завия в 40 км к югу от столицы.

Великобритания потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обострением ситуации в Ливии, а генсек организации Антониу Гутерриш отправился в Бенгази, чтобы провести переговоры с Хафтаром.