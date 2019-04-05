Генсек ООН встретится с командующим армией Ливии

Генсек ООН Антониу Гутерриш отправился из Триполи в Тобрук и Бенгази. Об этом он сообщил в Twitter.

«Я лечу из Триполи в Тобрук и Бенгази. Мои цели остаются прежними: избегать военную конфронтацию», — написал Гутерриш. Он подчеркнул, что военного решения ливийского кризиса нет, только политическое. Как уточняет Sky News Arabia, Гутерриш прибыл в Бенгази, где планирует провести встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Накануне Хафтар объявил о начале наступления на столицу Триполи, которая управляется правительством национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем. Представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил, что Триполи контролируют «незаконные формирования». Позднее первые боестолкновения произошли в районе Аль-Хейра. Армия Хафтара уже без боя установила контроль над городами Сабрата, Сурман и Гарьян.