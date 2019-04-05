Британия потребовала экстренного заседания Совбеза из-за ситуации в Ливии

Великобритания потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Ливии, сообщает агентство AFP. Решение было принято после приказа командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара о наступлении на Триполи.

Как ожидается, совет проведет экстренное заседание в закрытом режиме в пятницу, 5 апреля.

Фельдмаршал Хафтар объявил о наступлении на столицу, подконтрольную правительству национального единства (ПНЕ), вечером 4 апреля. В командовании ЛНА заявили о намерении «очистить» Триполи от террористов, как сторонники Хафтара называют ПНЕ во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем. В ЛНА также сообщили, что уже установили контроль над тремя городами недалеко от столицы.

Наступление на Триполи ведется сразу с нескольких направлений. В ходе боестолкновений в районе Аль-Хейра ранения получили двое военнослужащих, сообщили в армии. Позднее Reuters сообщил, что на защиту столицы выдвинулись вооруженные группировки из города Мисрата.