Главный гаишник Москвы назвал сообщения о своей отставке домыслами

Глава управления ГИБДД по Москве генерал-майор Виктор Коваленко прокомментировал РБК сообщения о своей отставке.

«Вы знаете, я устал комментировать всевозможные домыслы. Есть пресс-служба МВД, пусть она даст комментарий и объяснит ситуацию. Это будет правильно и нормально», — заявил Коваленко, отвечая на вопрос РБК, действительно ли он сложил полномочия по собственному желанию.

Ранее ТАСС и «Говорит Москва» со ссылкой на источники сообщили, что Коваленко подал рапорт об уходе по собственному желанию после ДТП на Можайском шоссе, в котором погибли женщина и ребенок, а виновник аварии покинул место происшествия. Источник «Говорит Москва» пояснял, что глава УГИБДД уходит в отпуск, после которого не вернется. При этом в пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК говорили, что такой информации у них нет.

В конце марта на пересечении МКАД и Можайского шоссе столкнулись Mercedes Gelandewagen и «Нива», в результате погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Водитель Gelandewagen с места происшествия скрылся, им оказался Муслим Джамбеков. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от него «не позорить свой род» и явиться в полицию. Позднее Джамбеков сдался полиции, его доставили в Москву.