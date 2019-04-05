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Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
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Главный гаишник Москвы назвал сообщения о своей отставке домыслами

Глава управления ГИБДД по Москве генерал-майор Виктор Коваленко прокомментировал РБК сообщения о своей отставке.

«Вы знаете, я устал комментировать всевозможные домыслы. Есть пресс-служба МВД, пусть она даст комментарий и объяснит ситуацию. Это будет правильно и нормально», — заявил Коваленко, отвечая на вопрос РБК, действительно ли он сложил полномочия по собственному желанию.

Общество
СМИ сообщили об отставке главного гаишника Москвы

Ранее ТАСС и «Говорит Москва» со ссылкой на источники сообщили, что Коваленко подал рапорт об уходе по собственному желанию после ДТП на Можайском шоссе, в котором погибли женщина и ребенок, а виновник аварии покинул место происшествия. Источник «Говорит Москва» пояснял, что глава УГИБДД уходит в отпуск, после которого не вернется. При этом в пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК говорили, что такой информации у них нет.

В конце марта на пересечении МКАД и Можайского шоссе столкнулись Mercedes Gelandewagen и «Нива», в результате погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Водитель Gelandewagen с места происшествия скрылся, им оказался Муслим Джамбеков. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от него «не позорить свой род» и явиться в полицию. Позднее Джамбеков сдался полиции, его доставили в Москву.

После ДТП уволили инспектора ГИБДД, еще одного предупредили о неполном служебном соответствии. Кроме того, о неполном соответствии были предупреждены ряд руководителей и сотрудников московской Госавтоинспекции, в том числе Виктор Коваленко. Telegram-канал Mash писал, что инспекторы прибыли на место ДТП до того, как водитель Gelandewagen скрылся, но отпустили его.

Теги: ГИБДД Москвы, ДТП, увольнение, новости РБК
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