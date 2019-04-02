СМИ сообщили об отставке главного гаишника Москвы

Руководитель столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко ушел в отставку, утверждают источники

Виктор Коваленко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Глава управления ГИБДД по Москве генерал-майор Виктор Коваленко написал заявление об уходе по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Виктор Коваленко подал рапорт об уходе по собственному желанию. Это не связано с ДТП на Можайском шоссе, где погибли женщина с ребенком», — сказал собеседник агентства.

Данные об уходе Коваленко с должности подтвердил и источник радиостанции «Говорит Москва». По ее словам, 3 апреля глава управления уходит в отпуск, после которого не вернется на свою должность.

«У меня такой информации нет», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.