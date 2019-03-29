После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейского

После ДТП на Можайском шоссе, в результате которого погибли женщина и девочка, уволили инспектора ГИБДД. Еще одного сотрудника, также находившегося на месте аварии, предупредили о неполном служебном соответствии. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, передает ТАСС.

По его словам, инспекция штаба ГУ МВД по Москве завершила проверку в отношении сотрудников столичной Госавтоинспекции, в ходе которой были изучены причины и обстоятельства нарушения экипажем ДПС порядка действий на месте аварии со смертельным исходом. По ее итогам о неполном служебном соответствии предупредили ряд руководителей и сотрудников московской Госавтоинспекции, в том числе начальника Управления ГИБДД по Москве генерал-майора полиции Виктора Коваленко.

«Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай, то начальник ГИББД Москвы лишится своей должности», — сказал Колокольцев.

25 марта на пересечении МКАД и Можайского шоссе столкнулись Mercedes Gelandewagen и «Нива». В результате погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочь, еще один человек получил травмы. Водитель Gelandewagen скрылся с места происшествия.

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от находившегося за рулем иномарки Муслима Джамбекова явиться в полицию и «не позорить свой род», а также призвал принять меры для его задержания на территории республики. Позднее Джамбеков сдался полиции.