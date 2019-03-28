Кадыров потребовал от виновника ДТП в Москве явиться в полицию

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от виновника ​ДТП на Можайском шоссе в Москве, который скрылся с места аварии, явиться в полицию и «не позорить свой род». Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, он призвал полицию Чечни принять «исчерпывающие меры» для задержания находившегося за рулем автомобиля Муслима Джамбекова на территории Чечни. «Данный вопрос у меня на особом контроле», — заявил Кадыров.

При этом Кадыров подчеркнул, что он и все жители республики осуждают поступок скрывшегося с места ДТП водителя. «Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род», — обратился к водителю Кадыров.

Глава Чечни допустил, что за рулем мог находиться другой человек. Если это так, то нужно не пытаться «увести его от ответственности», сказал Кадыров.

ДТП на Можайском шоссе в Москве произошло вечером 24 марта; столкнулись Mercedes Gelandevagen и «Нива». Находившиеся в «Ниве» женщина и ребенок погибли, а водитель этого автомобиля был госпитализирован. В свою очередь водитель Mercedes скрылся с места аварии.