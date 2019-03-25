В ДТП с участием Gelandewagen в Москве погибли два человека

В ДТП с участием Gelandewagen в Москве погибли два человека

В результате ДТП на пересечении МКАД и Можайского шоссе погибли два человека, еще один пострадал, сообщила РБК начальник отдела пропаганды и взаимодействия со СМИ ГИБДД ГУ МВД по Москве Любовь Высоцкая.

«Около часа ночи произошло ДТП на пересечении МКАД и Можайского шоссе с участием автомобилей Mercedes и «Нива». В результате ДТП скончались двое и один человек ранен», — сказала она. По словам Высоцкой, по факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются.

Телеканал «360» со ссылкой на пресс-службы ГИБДД уточняет, что в столкновении участвовал Mercedes Gelandewagen. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах указывает, что именно он врезался в «Ниву», после чего скрылся с места ДТП.

По данным РЕН ТВ, в аварии погибли 14-летняя девочка, а также ее мать. Телеканал также указывает, что скрывшимся с места происшествия водителем Gelandewagen оказался Муслим Джамбеков.