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СК показал допрос доставленного из Чечни обвиняемого в ДТП в Москве

Следственный комитет показал в WhatsApp запись допроса обвиняемого в смертельном ДТП в Москве Муслима Джамбекова, которого доставили из Чечни.

На кадрах видно как следователь беседует с Джамбековым, а рядом с ним сидит один из инспекторов, который находился на месте происшествия.

Сотрудник ведомства задал вопрос подозреваемому, действительно ли когда один из инспекторов вел его к машине скорой помощи (на которой, по одной из версий, мужчина уехал), к нему подошел его напарник и, узнав, что Джамбеков является водителем Gelandewagen, предположительно виновным в ДТП, не стал его задерживать.

«Не помню», — ответил Джамбеков.

ДТП на пересечении МКАД и Можайского шоссе произошло в ночь на 25 марта. В результате столкновения Mercedes Gelandewagen и «Нивы» погибли женщина и ребенок, еще одного человека госпитализировали с тяжелыми травмами.

Как писал Telegram-канал Mash, полицейские прибыли на место ДТП до того, как водитель Gelandewagen скрылся, однако по неизвестным причинам его отпустили, и в качестве пострадавшего он уехал на автомобиле скорой помощи.

После происшествия глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Джамбекову и призвал его явиться в полицию и «не позорить свой род». Он также распорядился принять меры для его задержания на территории республики. Позднее водитель иномарки сдался полиции.
 

Теги: Следствие, допрос, Чечня, обвиняемый, ДТП, Москва
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