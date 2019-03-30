СК показал допрос доставленного из Чечни обвиняемого в ДТП в Москве

Следственный комитет показал в WhatsApp запись допроса обвиняемого в смертельном ДТП в Москве Муслима Джамбекова, которого доставили из Чечни.

На кадрах видно как следователь беседует с Джамбековым, а рядом с ним сидит один из инспекторов, который находился на месте происшествия.

Сотрудник ведомства задал вопрос подозреваемому, действительно ли когда один из инспекторов вел его к машине скорой помощи (на которой, по одной из версий, мужчина уехал), к нему подошел его напарник и, узнав, что Джамбеков является водителем Gelandewagen, предположительно виновным в ДТП, не стал его задерживать.

«Не помню», — ответил Джамбеков.

ДТП на пересечении МКАД и Можайского шоссе произошло в ночь на 25 марта. В результате столкновения Mercedes Gelandewagen и «Нивы» погибли женщина и ребенок, еще одного человека госпитализировали с тяжелыми травмами.