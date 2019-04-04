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Discovery $43 (+54,18%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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В Венесуэле сообщили о планах поставлять медикаменты из России и Китая

Власти Венесуэлы договорились с Россией и Китаем о поставках медикаментов до конца 2019 года. Об этом в эфире венесуэльского государственного телевидения (​Venezolana de Television) заявил министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо.

«Мы планируем, что будем получать из Россия и Китая в среднем 99 контейнеров ежемесячно», — сказал Альварардо.

По его словам, из-за санкций часть закупок лекарств «оказалась заблокирована», потому что правительство Венесуэлы не могло перевести деньги для их оплаты.

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Мадуро анонсировал подписание ряда соглашений между Россией и Венесуэлой

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась 23 января, после того как лидер оппозиции, спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в знак несогласия с инаугурацией главы государства Николаса Мадуро объявил себя президентом и пообещал провести в стране досрочные выборы. Его признали власти США, Канады, Грузии, а также ряд стран Латинской Америки и Европарламент.

В феврале Минфин США ввел санкции против четырех губернаторов Венесуэлы. В частности, они коснулись бывшего вице-президента страны Рамона Каррисалеса. По мнению американского министерства, они причастны к блокировке поставки гумпомощи в страну, а также к «повсеместной коррупции».

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США объявляли о планах поставить 23 февраля в Венесуэлу гуманитарную помощь, в связи с чем венесуэльский президент Николас Мадуро закрыл границу с Колумбией и развернул войска. В результате грузовик с гумпомощью не смог пересечь границу и отправился на территорию Бразилии.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Николасом Мадуро заявлял, что Кремль будет поддерживать законные власти Венесуэлы. Кроме того, Москва выразила готовность стать посредником между правительством Мадуро и оппозицией Венесуэлы.

Теги: Венесуэла, Китай, медикаменты
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