Мадуро анонсировал подписание ряда соглашений между Россией и Венесуэлой

Россия и Венесуэла намерены подписать в апреле текущего года порядка 20 соглашений в различных областях сотрудничества. Об этом он рассказал в интервью Первому каналу.

«В апреле пройдет рабочая сессия высокого уровня по межправительственному сотрудничеству между Россией и Венесуэлой. Мы подпишем более 20 документов о сотрудничестве в сфере экономики, торговли, культуры, энергетики и образования», — сказал Мадуро.

Глава государства отметил, что за последние 20 лет связь между Россией и Венесуэлой усилилась. Он также сообщил, что него с Путиным сложились хорошие дружеские отношения.

Мадуро назвал сотрудничество между двумя странами взаимовыгодным и предположил, что со временем отношения будут только улучшаться. Он также рассказал, что две недели назад в страну прибыла гумпомощь из России.

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась 23 января, после того как лидер оппозиции, спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в знак несогласия с инаугурацией главы государства Николаса Мадуро объявил себя президентом и пообещал провести в стране досрочные выборы. Его признали власти США, Канады, Грузии, а также ряд стран Латинской Америки и Европарламент.



Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Николасом Мадуро заявлял, что Кремль будет поддерживать законные власти Венесуэлы. Кроме того, Москва выразила готовность стать посредником между правительством Мадуро и оппозицией Венесуэлы.



