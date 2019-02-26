Венесуэла заявила о просроченных продуктах в гуманитарном конвое из США

Гуманитарный конвой, который власти Соединенных Штатов направили в Венесуэлу, содержал просроченные лекарства и продукты питания. Об этом «Известиям» заявил венесуэльский посол в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

«США направляют продукты, которые никто не проверял. Из источников нам известно, что в их коробках были испорченные продукты питания, просроченные медикаменты и лекарства, непригодные для пользования», — заявил он.

По его словам, переданную Вашингтоном провизию не проверила ни одна организация, занимающаяся подобными проверками, в частности, Международный комитет Красного Креста.

При этом он рассказал, что Каракас принял 7 т гуманитарной помощи от России, так как уверен в качестве этой продукции. «Также наш президент заявил о готовности принять помощь от Европейского союза, которая включает и продовольствие, и медицинское оборудование, и лекарства», — добавил он.