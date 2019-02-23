Грузовик с гумпомощью не смог проехать в Венесуэлу и вернулся в Бразилию

Грузовик с гумпомощью не смог проехать в Венесуэлу и вернулся в Бразилию

Первый грузовик с гуманитарной помощью для Венесуэлы не смог проехать в эту страну через границу с Бразилией. Об этом сообщает телеканал Globo.

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо в своем Twitter подтвердил прибытие грузовика. Однако, корреспондент телеканала рассказал, что грузовик доехал лишь до того места, где военные Венесуэлы выставили оцепление. Грузовик не пропустили в страну, и он вернулся обратно, на территорию Бразилии.

Отмечается, что для разгона протестующих Национальная гвардия Венесуэлы открыла стрельбу. Манифестанты шли к границе, чтобы забрать гуманитарную помощь, полученную из Бразилии. Однако между манифестантами и правоохранителями начались столкновения. Против протестующих военные был применен слезоточивый газ.



Как сообщает телеканал CNN, протестующие в венесуэльском городе Уренья (штат Тачира) на границе с Колумбией подожгли автобус на линии противостояния с полицией Венесуэлы. Небольшая группа людей пыталась разогнать пустой автобус и направить его в сторону полицейских, стоящих на этой дороге в отдалении.

В разбитые окна автобуса митингующие бросили бутылки с зажигательной смесью и начали его толкать. Однако через несколько метров автобус остановился возле столба электропередачи рядом с домом. Через пару минут его охватило пламя, которое перекинулось на столб, стену и крышу здания. Протестующие отбежали в сторону, а на землю упали лопнувшие от температуры провода и начали искрить.

После этого трансляция на сайте телеканала прекратилась.

В субботу командование армии Венесуэлы объявило о развертывании сил на границе с Колумбией. По приказу президента Венесуэлы Николаса Мадуро на запад страны были отправлены дополнительные подразделения, чтобы «защитить мир после закрытия границы».

Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как Гуаидо объявил себя президентом. Его поддержали США, ряд стран Латинской Америки, о готовности признать Гуаидо заявили и ряд европейских стран. Россия, Турция, Куба выразили поддержку Мадуро. Армия Венесуэлы также остается верной действующему президенту.

Помимо политического кризиса в Венесуэле тяжелая экономическая ситуация. Страна находится под американскими санкциями, а также в изоляции, почти не имея контактов со многими латиноамериканскими соседями. По данным МВФ, в 2018 году ВВП страны сократился на 18%. Кроме того, в стране гиперинфляция, дефицит продовольствия и товаров первой необходимости.



