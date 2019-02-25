США ввели санкции против четырех венесуэльских губернаторов

Министерство финансов США ввело санкции против четырех губернаторов Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте министерства.

Санкции коснулись бывшего вице-президента страны Рамона Каррисалеса, который занимал эту должность с 2008 по 2010 год. Он также в разные годы был министром обороны Венесуэлы и министром жилищного строительства. Сейчас он является губернатором штата Апуре.

В список также попали губернатор штата Варгас Хорхе Карнейро, бывший с 2004 по 2006 год министром обороны, глава штата Карабобо Рафаэль Лакава и губернатор штата Сулия Омар Прието.

​В Минфине США отметили, что ввели санкции против губернаторов, так как они поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро, причастны к «повсеместной коррупции» и к блокировке поставки гуманитарных грузов в страну.