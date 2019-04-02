Божена Рынска сообщила о смене фамилии на Малашенко

Журналистка Божена Рынска сообщила, что взяла фамилию мужа, сооснователя НТВ Игоря Малашенко, который умер в конце февраля. Об этом она написала в Facebook.

«Я сменила фамилию 28 сентября и стала Боженой Малашенко», — заявила она. Как отметила Рынска, она бы хотела, чтобы к ней «приклеилась» фамилия мужа, а старая фамилия ей не нужна.

Малашенко нашли мертвым в Испании 25 февраля. Ему было 64 года. В ходе токсикологической экспертизы в его смерти не было выявлено ничего подозрительного. Рынска в ходе церемонии прощания с Малашенко рассказала, что ее муж страдал от депрессии. 18 марта Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.