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Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко
Малашенко был найден мертвым в Испании. В 1990-х годах он был президентом и гендиректором телекомпании НТВ, в последние годы работал политтехнологом
Игорь Малашенко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Политолог и один из основателей НТВ Игорь Малашенко найден мертвым в Испании, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Газета пишет, что он мог покончить с собой. Эту информацию подтвердили два источника РБК.

«Я сейчас вам могу только подтвердить, что у нас есть информация о том, что Игорь умер в Испании сегодня ночью», — также рассказал РБК политик Тимур Валеев, который работал с Малашенко.

Малашенко было 64 года.

14 февраля его жена Божена Рынска написала в Facebook, что Малашенко попал в больницу. Она не уточнила, что именно диагностировали у ее супруга.

В 1992 году он был генеральным директором ГТРК «Останкино», с 1993 года и до конца 1990-х годов возглавлял НТВ, в 1998-2000 годах также был первым заместителем гендиректора «Медиа-Моста», объединявшего медиаактивы бизнесмена Владимира Гусинского. В начале нулевых создал в США телеканал RTVi и был его гендиректором до 2009 года.

Помимо работы в сфере медиа Малашенко занимался и политтехнологиями.​ В 1996 году работал советником президента Бориса Ельцина в ходе его избирательной кампании, а также курировал работу со СМИ. В 2017 году Малашенко на протяжении нескольких месяцев руководил избирательным штабом Ксении Собчак, которая готовилась к президентским выборам.

Авторы: Андрей Гатинский, Мария Истомина, Анна Трунина, Роман Кирьянов
Теги: Игорь Малашенко
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