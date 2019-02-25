Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко

Малашенко был найден мертвым в Испании. В 1990-х годах он был президентом и гендиректором телекомпании НТВ, в последние годы работал политтехнологом

Игорь Малашенко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Политолог и один из основателей НТВ Игорь Малашенко найден мертвым в Испании, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Газета пишет, что он мог покончить с собой. Эту информацию подтвердили два источника РБК.

«Я сейчас вам могу только подтвердить, что у нас есть информация о том, что Игорь умер в Испании сегодня ночью», — также рассказал РБК политик Тимур Валеев, который работал с Малашенко.

Малашенко было 64 года.

14 февраля его жена Божена Рынска написала в Facebook, что Малашенко попал в больницу. Она не уточнила, что именно диагностировали у ее супруга.

В 1992 году он был генеральным директором ГТРК «Останкино», с 1993 года и до конца 1990-х годов возглавлял НТВ, в 1998-2000 годах также был первым заместителем гендиректора «Медиа-Моста», объединявшего медиаактивы бизнесмена Владимира Гусинского. В начале нулевых создал в США телеканал RTVi и был его гендиректором до 2009 года.