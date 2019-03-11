Эксперты не нашли криминального следа в смерти Игоря Малашенко

Результаты расширенной токсикологической экспертизы не выявили ничего подозрительного в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко. Ранее его вдова Божена Рынска не исключала, что это могло быть убийство

Игорь Малашенко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Токсикологическая экспертиза не выявила ничего подозрительного в смерти сооснователя НТВ и политтехнолога Игоря Малашенко. Об этом РБК сообщила родственница вдовы Малашенко Нина Костикова.

«Результаты полной экспертизы получены, они подтверждают результаты короткой экспертизы. Это был суицид», — сказала она.

О том, что суд в Андалусии получил результаты токсикологической экспертизы, которая не выявила «ничего подозрительного», также сообщил в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Весьма возможно, что тело Игоря можно будет перевезти в Москву на этой неделе», — добавил он.

Политолог и один из основателей НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым в Испании в конце февраля. Ему было 64 года. В предварительном отчете о вскрытии говорилось, что причиной смерти Малашенко был суицид.