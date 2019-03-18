Прощание с Игорем Малашенко в Москве. Фоторепортаж

В Москве простились с сооснователем НТВ, политологом Игорем Малашенко, скончавшимся в возрасте 64 лет. Его нашли мертвым в Испании 25 февраля. Экспертиза не выявила ничего подозрительного. Тело доставили в Москву 16 марта. Прощание с Малашенко — в фоторепортаже РБК

Вдова Игоря Малашенко Божена Рынска. На церемонии прощания она рассказала, что муж страдал от депрессии Дочь Игоря Малашенко Елизавета Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац Слева направо: создатель молодежного отделения Партии народной свободы Михаил Конев, журналист и московский муниципальный депутат Люся Штейн, бывший ведущий телеканала НТВ, обозреватель телеканала «Дождь» Павел Лобков, журналист Антон Красовский​ Прощание с Малашенко проходило в ритуальном зале Троекуровского кладбища под музыку Исаака Шварца Фотограф и журналист Юрий Рост Гендиректор фонда «Академия российского телевидения» и телеканала «Совершенно секретно» Этери Левиева Американский адвокат семьи Малашенко Малкольм Тауб (справа) Продюсер, бывший гендиректор телеканала ТНТ Игорь Мишин Игорь Малашенко умер в возрасте 64 лет