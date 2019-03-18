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Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+21,51%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Прощание с Игорем Малашенко в Москве. Фоторепортаж
В Москве простились с сооснователем НТВ, политологом Игорем Малашенко, скончавшимся в возрасте 64 лет. Его нашли мертвым в Испании 25 февраля. Экспертиза не выявила ничего подозрительного. Тело доставили в Москву 16 марта. Прощание с Малашенко — в фоторепортаже РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Вдова Игоря Малашенко Божена Рынска. На церемонии прощания она рассказала, что муж страдал от депрессии
Фото: Андрей Любимов / РБК
Дочь Игоря Малашенко Елизавета
Фото: Андрей Любимов / РБК
Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац
Фото: Андрей Любимов / РБК

Слева направо: создатель молодежного отделения Партии народной свободы Михаил Конев, журналист и московский муниципальный депутат Люся Штейн, бывший ведущий телеканала НТВ, обозреватель телеканала «Дождь» Павел Лобков, журналист Антон Красовский​

Фото: Андрей Любимов / РБК

Прощание с Малашенко проходило в ритуальном зале Троекуровского кладбища под музыку Исаака Шварца

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фотограф и журналист Юрий Рост
Фото: Андрей Любимов / РБК
Гендиректор фонда «Академия российского телевидения» и телеканала «Совершенно секретно» Этери Левиева
Фото: Андрей Любимов / РБК
Американский адвокат семьи Малашенко Малкольм Тауб (справа)
Фото: Андрей Любимов / РБК
Продюсер, бывший гендиректор телеканала ТНТ Игорь Мишин
Фото: Андрей Любимов / РБК
Игорь Малашенко умер в возрасте 64 лет
Теги: мультимедиа, Игорь Малашенко
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