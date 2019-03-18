Божена Рынска сообщила о депрессии Малашенко

На церемонии прощания с сооснователем НТВ Игорем Малашенко в Москве его вдова Божена Рынска заявила, что он страдал от депрессии. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Игорь действительно болел тяжелой депрессией. Были огромные периоды ремиссии, когда депрессия отступала. Но ухудшение случилось в конце декабря, а совсем депрессия наступила — это был январь—февраль», — сказала она. «Игоря Евгеньевича убил бракоразводный процесс в Нью-Йорке из-за которого обострилась депрессия», — добавила Рынска.

Прощание с Малашенко проходит на Троекуровском кладбище.

Политолога, одного из основателей НТВ нашли мертвым в Испании 25 февраля. Ему было 64 года. По результатам токсикологической экспертизы в его смерти не выявили ничего подозрительного. Тело Малашенко доставили в Москву 16 марта.