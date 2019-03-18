Божена Рынска сообщила о депрессии Малашенко

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,53 -0,29 EUR Бирж. 73,24 -0,16 Brent 67,19 0,76% USD Нал. 65,15 64,26 EUR Нал. 73,87 73,01 USD ЦБ 65,42 0,02 EUR ЦБ 74,07 0,01 EUR/USD 1,1347 0,0024 BTC/USD Бирж. 4 051,50 -17,40 IMOEX 2 484,99 0,33% RTSI 1 213,16 1,37% DJIA 25 848,87 0,54% Nasdaq 7 688,53 0,76%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 65,42 (+0,02) Quote, 15 мар, 13:20
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 74,07 (+0,01) Quote, 15 мар, 13:20
Следователи начали проверку по факту смерти мальчика в квартире в Москве Общество, 13:38 Божена Рынска сообщила о депрессии Малашенко Общество, 13:35 Беглов отправил в отставку главу «Водоканала» Петербурга Общество, 13:32 В Грузии начались совместные с НАТО учения Политика, 13:18 Насколько вы склонны к риску: тест РБК и Сбербанк, 13:13 СК опроверг сообщения о травле попросившей у Путина трактор девочки Общество, 13:12 Лидер группы Space подал к Киркорову иск на ₽272 млн о плагиате Общество, 13:02 Черноморский флот пополнят еще несколько кораблей с ракетами «Калибр» Общество, 12:59 В Саратове возбудили дело из-за ранения школьника на уроке ОБЖ Общество, 12:55 В Москве началось прощание с Игорем Малашенко Общество, 12:52 Зачем спасатели «Лизы Алерт» сотрудничают с операторами сотовой связи Партнерский материал, 12:50 Дерипаска назвал неверными утверждения о роли Кремля в иске к Минфину США Бизнес, 12:48 Как выглядит новая штаб-квартира «Макдоналдс» Стиль, 12:45 Рост Bitcoin и новые правила для криптопроектов: все о цифровой валюте Крипто, 12:41
Общество ,  
0 
Божена Рынска сообщила о депрессии Малашенко

На церемонии прощания с сооснователем НТВ Игорем Малашенко в Москве его вдова Божена Рынска заявила, что он страдал от депрессии. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Игорь действительно болел тяжелой депрессией. Были огромные периоды ремиссии, когда депрессия отступала. Но ухудшение случилось в конце декабря, а совсем депрессия наступила — это был январь—февраль», — сказала она. «Игоря Евгеньевича убил бракоразводный процесс в Нью-Йорке из-за которого обострилась депрессия», — добавила Рынска.

Прощание с Малашенко проходит на Троекуровском кладбище.

Общество
«Аудитория имеет ТВ, которое заслуживает»: чем запомнился Игорь Малашенко

Политолога, одного из основателей НТВ нашли мертвым в Испании 25 февраля. Ему было 64 года. По результатам токсикологической экспертизы в его смерти не выявили ничего подозрительного. Тело Малашенко доставили в Москву 16 марта.

Теги: Игорь Малашенко, депрессия
Материалы по теме
В Москве началось прощание с Игорем Малашенко
Общество
Венедиктов назвал дату доставки тела Малашенко в Москву
Общество
Экспертиза не нашла криминального следа в смерти Игоря Малашенко
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter