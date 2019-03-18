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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,79%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

На Троекуровском кладбище в Москве похоронили сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко, сообщает ТАСС.

Церемония прощания прошла в ритуальном зале кладбища, на ней присутствовали его дочь Елизавета и вдова Божена Рынска, бизнесмен Петр Авен, журналисты Павел Лобков, Этери Левиева, Сергей Бунтман, Антон Красовский и другие.

На церемонии прощания Рынска рассказала, что Малашенко страдал от депрессии. «Ухудшение случилось в конце декабря, а совсем депрессия наступила — это был январь-февраль», — сказала она.

Фотогалерея 
Прощание с Игорем Малашенко в Москве. Фоторепортаж

Малашенко нашли мертвым в Испании 25 февраля, ему было 64 года. В ходе экспертизы в его смерти не нашли ничего подозрительного.

Теги: Игорь Малашенко, похороны, смерть
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