Общество , 16:27
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Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
На Троекуровском кладбище в Москве похоронили сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко, сообщает ТАСС.
Церемония прощания прошла в ритуальном зале кладбища, на ней присутствовали его дочь Елизавета и вдова Божена Рынска, бизнесмен Петр Авен, журналисты Павел Лобков, Этери Левиева, Сергей Бунтман, Антон Красовский и другие.
На церемонии прощания Рынска рассказала, что Малашенко страдал от депрессии. «Ухудшение случилось в конце декабря, а совсем депрессия наступила — это был январь-февраль», — сказала она.
Малашенко нашли мертвым в Испании 25 февраля, ему было 64 года. В ходе экспертизы в его смерти не нашли ничего подозрительного.