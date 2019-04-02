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Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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Менеджер Юлии Началовой опровергла планы снять фильм о певице

PR-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева рассказала РБК, что родственники и представители певицы не давали разрешения на съемки кино про нее.

«Мы не снимаем никакое кино пока. Это какие-то фанаты пытаются продвинуть свой продукт. Пытались [связаться и обсудить], мы пока не давали им никаких разрешений», — сказала она.

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Исаева добавила, что наследственные права принадлежат дочери певицы. Она рассказала, что сейчас семья и представители Началовой думают о том, как почтить ее память.

«Мы категорических против любых подобных заявлений со стороны фанатов. Мы считаем, что только семья должна прийти к мнению о том, как чтить светлую память Юлии, когда снимать кино, когда делать концерт об этом. Мы об этом думаем сейчас, мы приходим к определенным выводам. Обязательно появятся произведения, которые будут согласованы с семьей», — заявила Исаева.

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Накануне портал «Вокруг ТВ» написал, что режиссер Наталья Филатова приступила к съемкам фильма «Буду рядом...», посвященного певице Юлии Началовой. По данным издания, продюсером картины выступил Андрей Загорский. Портал также сообщил, что премьера фильма запланирована на осень текущего года.

Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Незадолго до этого ее госпитализировали из-за проблем с ногой. Отец певицы Виктор Началов рассказал, что причиной смерти стала остановка сердца из-за заражения крови. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище 21 марта.

Теги: Юлия Началова, Фильм
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