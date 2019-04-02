Менеджер Юлии Началовой опровергла планы снять фильм о певице

PR-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева рассказала РБК, что родственники и представители певицы не давали разрешения на съемки кино про нее.

«Мы не снимаем никакое кино пока. Это какие-то фанаты пытаются продвинуть свой продукт. Пытались [связаться и обсудить], мы пока не давали им никаких разрешений», — сказала она.

Исаева добавила, что наследственные права принадлежат дочери певицы. Она рассказала, что сейчас семья и представители Началовой думают о том, как почтить ее память.

«Мы категорических против любых подобных заявлений со стороны фанатов. Мы считаем, что только семья должна прийти к мнению о том, как чтить светлую память Юлии, когда снимать кино, когда делать концерт об этом. Мы об этом думаем сейчас, мы приходим к определенным выводам. Обязательно появятся произведения, которые будут согласованы с семьей», — заявила Исаева.