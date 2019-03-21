Певицу Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Певица скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Ее отец Виктор Началов рассказал, что причиной стала остановка сердца из-за сепсиса. Эту же информацию подтвердила представительница певицы Анна Исаева во время церемонии прощания.

Незадолго до смерти Началову госпитализировали из-за проблем с ногой. Впоследствии ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Исаева также отмечала, что певицу ввели в кому. Несколько лет назад у певицы диагностировали подагру.