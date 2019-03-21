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Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Певицу Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Певица скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Ее отец Виктор Началов рассказал, что причиной стала остановка сердца из-за сепсиса. Эту же информацию подтвердила представительница певицы Анна Исаева во время церемонии прощания.

Фотогалерея 
Прощание с Юлией Началовой в Москве. Фоторепортаж

Незадолго до смерти Началову госпитализировали из-за проблем с ногой. Впоследствии ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Исаева также отмечала, что певицу ввели в кому. Несколько лет назад у певицы диагностировали подагру.

Теги: Юлия Началова, Троекуровское кладбище, похороны
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