Общество , 13:04
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Прощание с Юлией Началовой в Москве. Фоторепортаж
На Троекуровском кладбище Москвы проходит прощание с певицей Юлией Началовой. Она умерла 16 марта от остановки сердца после заражения крови. Артистке было 38 лет. Кто пришел проститься с Началовой — в фоторепортаже РБК
Участник «Группы ПМ» Жан Григорьев-Милимеров с женой Яной (на фото в центре)
Певица Ирина Салтыкова
Худрук Большого Московского государственного цирка Аскольд Запашный (справа) и гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный (в центре на заднем плане)
Певица Анастасия Стоцкая
Певец и актер Тимур Родригез
Экс-участницы группы «Блестящие» Надежда Ручка (слева) и Ксения Новикова
Певец Влад Топалов
Бизнесмен Алимжан Тохтахунов
Продюсер Олег Некрасов
Телеведущий Арчи (Артур Цветков)
Церемония прощания с Юлией Началовой проходит в закрытом режиме
Актер Александр Михайлов
Певица Зара (слева)
Пародист Александр Песков
Певец Сергей Крылов
Солисты «Группы ПМ» Питер Джейсон (слева) и Марат Чанышев
Певец Виктор Салтыков
Певица Катя Лель
Владимир Левкин, бывший солист группы «На-На»
Певец Игорь Наджиев
Певица Теона Дольникова
Певица Теона Контридзе