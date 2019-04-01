В генконсульстве прокомментировали крушение самолета с совладелицей S7

В генконсульстве прокомментировали крушение самолета с совладелицей S7

Генконсульство России во Франкфурте-на-Майне следит за расследованием авиакрушения, в котором погибла совладелица S7 Group Наталия Филева. Об этом РБК сообщили в дипмиссии.

«Оперативно поддерживаем контакт с инспектором, занимающимся расследованием. Обстоятельства, причины трагедии выясняются. Предположительно, погибли три человека, гражданство и личности пока не установлены», — сказали в генконсульстве.

31 марта в районе Франкфурта-на-Майне при заходе на посадку разбился частный самолет Epic LT. Он принадлежал авиакомпании «Глобус», входящей в группу S7. На его борту находилась Наталия Филева. В самолете также был ее отец Валерий Карачев, бизнес-джетом управлял пилот Андрей Дикун.

Причины крушения самолета пока не установлены. К расследованию случившегося присоединился Межгосударственный авиационный комитет (МАК).