К расследованию катастрофы самолета с совладелицей S7 присоединился МАК

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) направятся в Германию для расследования катастрофы, в которой погибла совладелица S7 Group Наталия Филева. Об этом сообщил РБК зампредседателя МАК Сергея Зайко. По его словам, пока комитет получил только уведомление о крушении самолета, никакой иной информации от немецкой стороны специалистам не поступало.

«Рассчитываем, что отправим нашего представителя сегодня, 1 апреля», — отметил Зайко.

По данным МАК, на бизнес-джете, на котором летела Филева, могут отсутствовать «черные ящики». «Данный вид самолета может быть не оборудован бортовыми самописцами. Для самолетов авиации общего назначения такого обязательного требования нет. У нас пока нет информации от властей Германии, что самописцы найдены», — заявил Зайко.

Бизнес-джет Epic LT разбился в Германии по пути во Франкфурт-на-Майне. На борту самолета находились 55-летняя Наталия Филева и ее отец. Филева была председателем совета директоров авиакомпании, которой она владела совместно с супругом Владиславом Филевым. В 2018 году Forbes оценил ее состояние в $600 млн.