Пореченков объяснил появление ролика «в поддержку» Зеленского

Народный артист России Михаил Пореченков объяснил РБК появление ролика «в поддержку» кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

«Мы сейчас с Иваном Ивановичем [Охлобыстиным] работаем над картиной «Полярный 17», у нас были длинные ночные съемки, решили себя развлечь. Это творческая домашняя работа, можно сказать, что решили поддержать коллегу по цеху», — пояснил он.

Пореченков добавил, что данный ролик также является началом рекламной компании нового фильма.

Видео: ALive / YouTube

Актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали шуточное видео «в поддержку» Зеленского. На кадрах они сидят за столом со стаканами. Пореченков говорит: «Ну, если он выиграет…», на что Охлобыстин отвечает: «Он будет нам должен». Затем они произносят фразы «слава Украине», «Крым наш» и «все наше» и выпивают. В конце ролика актеры обнимаются и выкрикивают: «Только Зеленский!».