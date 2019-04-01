Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действие

С 1 апреля прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Документ в 1997 году подписали президенты Борис Ельцин и Леонид Кучма. Он предусматривал, что Россия и Украина уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость границ. Стороны также соглашались строить отношения друг с другом «на основе принципов взаимного уважения суверенного равенства, незыблемости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой».

В 1999 году договор вступил в силу, первоначально срок его действия был определен в десять лет. В 2008 году в силу того, что ни Москва, ни Киев не выразили желание выйти из него, срок действия договора продлили еще на десять лет.

В сентябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия документа. В декабре он внес в парламент законопроект о прекращении действия договора и рекомендовал безотлагательно принять его. После того, как законопроект поддержала Верховная рада, украинский президент подписал закон о прекращении действия документа.