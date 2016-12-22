Порошенко объявил о разрыве договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Ранее решение об этом подготовил Совет национальной безопасности и обороны

Петр Порошенко (Фото: Christophe Gateau / DPA / ТАСС)

Глава украинского государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Документ опубликован на официальном сайте президента Украины.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 6 сентября 2018 года «О договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня публикации.

К договору прилагается решение СНБО, который поручает Министерству иностранных дел «заявить Российской Федерации о желании Украины прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года, согласно статье 40 настоящего Договора».

МИД Украины также должен подготовить и представить президенту проект закона о прекращении действия этого договора, а также проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации о желании Украины разорвать договор о дружбе с Россией.

Ранее в августе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство уже подготовило пакет документов о расторжении договора о дружбе с Россией. «Это всегда было нашей позицией. В ближайшие дни мы внесем его формально. Я всегда говорил, что Россия нарушила все, что только возможно, в этом договоре», — сказал тогда Климкин.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (так называемый Большой договор) был подписан президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой в 1997 году, ратифицирован Верховной радой в 1998 году, а Госдумой — в 1999 году. Срок действия первого срока договора истекал 1 апреля 2009 года. Однако, поскольку до 1 октября 2008 года ни одна из сторон не заявила о желании выйти из него, он был автоматически продлен еще на десять лет.

Для прекращения действия Большого договора необходимо, чтобы одна из сторон заявила о нежелании его продлевать до 1 октября 2018 года.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с РБК не исключил, что после подписанного указа о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве следующим шагом Порошенко может стать введение визового режима между Россией и Украиной. Эксперт считает, что пострадают от этого граждане Украины, которые ездят на заработки в Россию.

«Тут широкий спектр возможностей — от того, что вообще ничего не поменяется, до усугубления противостояния по самым разным линиям, включая введение визового режима, прекращение железнодорожного и автомобильного сообщения и так далее», — пояснил Погребинский. По его словам, Порошенко будет придерживаться исключительно антироссийской линии в надежде переизбраться на второй срок.

Прекращение действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией не отразится на гражданах той или иной страны, считает партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Александр Казусь. «Многие обязательства, вытекающие из этого договора, на протяжении некоторого времени уже не исполняются, несмотря на действие самого договора. В данном случае речь идет о юридических тонкостях, которые необходимо осуществить при расторжении договора, выполнение обязательств по которому уже на протяжении длительного времени находится под вопросом», — отметил он.

Статья 40 договора гласит, что он заключается сроком на десять лет. «Его действие будет затем автоматически продлеваться на последующие десятилетние периоды, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит другой Высокой Договаривающейся Стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода», — говорится в статье.

В январе 2018 года предложение рассмотреть вопрос о денонсации Большого договора не набрало необходимого количества голосов в Верховной раде. Украинские политики объяснили тогда нежелание разрывать договор тем, что в нем говорится о признании границ друг друга.