ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,73 67,73 EUR Нал. 80,04 78,92 USD Бирж. 68,08 +0,03 EUR Бирж. 79,39 +0,29 USD ЦБ. 68,20 -0,09 EUR ЦБ. 79,36 -0,59 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6470,00 -24,20 IMOEX 2369,91 +0,41% RTSI 1096,63 +0,17% Brent 78,57 -0,27% DJIA 26154,67 +0,03% Nasdaq 8010,04 -0,05%
Порошенко объявил о разрыве договора о дружбе с Россией
Лента новостей
Суд отклонил жалобы Ананьева на законность санации Промсвязьбанка 14:19, Финансы В Киеве назвали фейком слова Минобороны о сбившей Boeing ракете 14:18, Политика Ситуация критическая: что будет с ценами на автомобили 14:14, Авто Памфилова допустила непризнание итогов выборов в Приморье 14:06, Политика Ripple начал сотрудничать с крупным банком из Саудовской Аравии 13:59, Крипто Комитет Госдумы рекомендовал направлять средства коррупционеров в ПФР 13:55, Экономика Умер чемпион СССР по хоккею Валентин Гуреев 13:44, Общество В магазин за комфортным климатом: как компенсировать свой углеродный след 13:31, Партнерский материал В Брюсселе неизвестный с ножом напал на полицейского 13:29, Общество Посольство прокомментировало данные о сообщниках «отравителей» Скрипалей 13:24, Политика Планета «Меркурий»: как работать с новой системой сертификации продуктов 13:05, Потребрынок  Акция против результатов губернаторских выборов в Приморье 13:02, Фотогалерея  Новые проблемы EOS и потеря доверия к Tether: главное из мира криптовалют 12:57, Крипто Россия опустилась в конец мирового рейтинга по росту цен на жилье 12:55, Недвижимость Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для дипломатов из России 12:44, Политика Порошенко объявил о разрыве договора о дружбе с Россией 12:35, Политика Символ сотрудничества: какое значение для России имеет проект «Сахалин-2» 12:30, Партнерский материал В Санкт-Петербурге умер писатель Николай Коняев 12:28, Общество Минобороны рассказало о происхождении сбившей Boeing над Донбассом ракеты 12:25, Политика Зюганов обратился к Путину после выборов губернатора Приморья 12:18, Политика Алехина рассказала о состоянии здоровья Верзилова 12:15, Общество Почему английское образование считается одним из самых престижных 12:06, Партнерский материал Когда продавать Litecoin: криптовалюта подешевела до $56,8 12:05, Крипто Юрий Дудь ушел с поста главного редактора Sports.ru 12:03, Технологии и медиа В Госдуме рассказали о планах ужесточения наказаний черных кредиторов 12:01, Общество На маркетплейсе «Яндекса» и Сбербанка начали продавать продукты 11:49, Бизнес
Порошенко объявил о разрыве договора о дружбе с Россией
Политика, 12:35
0
Порошенко объявил о разрыве договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Ранее решение об этом подготовил Совет национальной безопасности и обороны
Петр Порошенко (Фото: Christophe Gateau / DPA / ТАСС)

Глава украинского государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Документ опубликован на официальном сайте президента Украины.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 6 сентября 2018 года «О договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня публикации.

К договору прилагается решение СНБО, который поручает Министерству иностранных дел «заявить Российской Федерации о желании Украины прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года, согласно статье 40 настоящего Договора».

МИД Украины также должен подготовить и представить президенту проект закона о прекращении действия этого договора, а также проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации о желании Украины разорвать договор о дружбе с Россией.

Киев пересмотрит договоры с Москвой «из предыдущей реальности»
Политика

Ранее в августе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство уже подготовило пакет документов о расторжении договора о дружбе с Россией. «Это всегда было нашей позицией. В ближайшие дни мы внесем его формально. Я всегда говорил, что Россия нарушила все, что только возможно, в этом договоре», — сказал тогда Климкин.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (так называемый Большой договор) был подписан президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой в 1997 году, ратифицирован Верховной радой в 1998 году, а Госдумой — в 1999 году. Срок действия первого срока договора истекал 1 апреля 2009 года. Однако, поскольку до 1 октября 2008 года ни одна из сторон не заявила о желании выйти из него, он был автоматически продлен еще на десять лет.

Для прекращения действия Большого договора необходимо, чтобы одна из сторон заявила о нежелании его продлевать до 1 октября 2018 года.

Депутат Рады рассказал о последствиях разрыва договора о дружбе с Россией
Политика

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с РБК не исключил, что после подписанного указа о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве следующим шагом Порошенко может стать введение визового режима между Россией и Украиной. Эксперт считает, что пострадают от этого граждане Украины, которые ездят на заработки в Россию.

«Тут широкий спектр возможностей — от того, что вообще ничего не поменяется, до усугубления противостояния по самым разным линиям, включая введение визового режима, прекращение железнодорожного и автомобильного сообщения и так далее», — пояснил Погребинский. По его словам, Порошенко будет придерживаться исключительно антироссийской линии в надежде переизбраться на второй срок.

Прекращение действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией не отразится на гражданах той или иной страны, считает партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Александр Казусь. «Многие обязательства, вытекающие из этого договора, на протяжении некоторого времени уже не исполняются, несмотря на действие самого договора. В данном случае речь идет о юридических тонкостях, которые необходимо осуществить при расторжении договора, выполнение обязательств по которому уже на протяжении длительного времени находится под вопросом», — отметил он.

Статья 40 договора гласит, что он заключается сроком на десять лет. «Его действие будет затем автоматически продлеваться на последующие десятилетние периоды, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит другой Высокой Договаривающейся Стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода», — говорится в статье.

В январе 2018 года предложение рассмотреть вопрос о денонсации Большого договора не набрало необходимого количества голосов в Верховной раде. Украинские политики объяснили тогда нежелание разрывать договор тем, что в нем говорится о признании границ друг друга.

Авторы: Владислав Гордеев, Екатерина Костина.
Теги: Петр Порошенко , Договор , Указ
Главное
Минобороны рассказало о происхождении сбившей Boeing над Донбассом ракеты Политика
Материалы по теме
Порошенко назвал соглашение об ассоциации с ЕС победой над Россией Политика
Порошенко заявил о незаменимости Украины в «историческом проекте» ЕС Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter