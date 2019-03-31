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ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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Бывший муж Началовой объяснил решение дочери жить с родителями певицы

Полузащитник ФК «Волга» Евгений Алдонин рассказал, что дочь Юлии Началовой Вера не согласилась жить с его семьей. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Он рассказал, что предложил ребенку жить вместе с его женой и сыном, однако девочка захотела остаться с родителями певицы, так как она много времени проводила с ними и привыкла к ним. «Сейчас вырывать ее из этого привычного состояния не очень хорошо», — отметил футболист.

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Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. В начале марта она попала в больницу с обострением сахарного диабета и подагры. Тогда певицу ввели в состояние комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее отец рассказал, что певица скончалась из-за остановки сердца после заражения крови.

Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.

Теги: Юлия Началова, Семья
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