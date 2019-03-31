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Британские СМИ написали о флешмобе российских учителей в купальниках

Британские издания Daily Mail и The Sun написали о флешмобе российских учителей, выступивших в поддержку преподавательницы русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула. Ей пришлось уволиться из-за публикации в соцсетях фотографий в платье и купальнике.

В статьях рассказали о том, что учителя из разных городов России стали выкладывать фото в купальниках в поддержку своей коллеги. Они отметили, что преподаватели также являются людьми, имеют право на личную жизнь, свободное время и играют разные социальные роли за пределами школы.

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В феврале Кувшинникова сообщила, что директор школы вызвала ее и выразила недовольство снимком, на котором учительница сидит в платье на брусьях. Директор отмечала, что такая фотография является «пятном на репутации школы». Кувшинникова написала заявление об увольнении, но потом отозвала его из-за обращения родителей.

В связи с увольнением учительницы министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко заявлял РБК, что она принесла заявление по собственному желанию, но отметил, что необходимо разобраться, оказывалось ли на нее давление. Впоследствии он рассказал, что учительнице предложили другую работу. Однако Кувшинникова заявила, что не собирается работать в государственной школе.

Теги: Великобритания, Барнаул, учительница
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