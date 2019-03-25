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Общество ,  
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Власти заявили о готовности дать работу уволенной за фото учительнице

Министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил, что ведомство может предложить работу учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой. Она была вынуждена уволиться из-за фотографий в купальнике, сообщает НТВ.

В региональном министерстве учительнице предложат «достойные вакансии», заявил министр. «Противоречия между поколениями были, есть и будут», — сказал он, добавив, что не находит ничего предосудительного в опубликованных снимках.

Ранее Костенко рассказал РБК, что необходимо разобраться в «странной ситуации» с учительницей и выяснить, оказывалось ли на нее давление. Он отметил, что ничего не предвещало увольнения, так как ситуация была урегулирована с родителями. Он также заявил, что нужно проверить, ведется ли травля ее сына. «Если травля есть, это не приемлемо», — сказал он. По его словам, министерство держит ситуацию на контроле.

Общество
Власти проверят информацию об увольнении учительницы за фото в соцсети

Учительница барнаульской школы уволилась после того, как некоторые родители пожаловались на выложенные в соцсетях фотографии. После этого на уроки к ней стало с постоянными проверками приходить руководство школы. По словам Татьяны Кувшинниковой, если бы она не написала заявление, то ее бы «нашли из-за чего уволить».

Кроме того, учительница пожаловалась, что ранее в феврале, директор школы вызвала ее и высказала недовольство снимком, на котором учительница сидит в платье на брусьях, и заявила, что это «пятно на репутации школы». После этого начались постоянные проверки учителя и ​Кувшинникова написала заявление об увольнении. Однако инициативная группа в предыдущий раз собрала подписи в поддержку преподавателя, после чего директор отозвала заявление.

Теги: Барнаул, Школа, учительница
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Власти проверят информацию об увольнении учительницы за фото в соцсети
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