Власти заявили о готовности дать работу уволенной за фото учительнице

Министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил, что ведомство может предложить работу учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой. Она была вынуждена уволиться из-за фотографий в купальнике, сообщает НТВ.

В региональном министерстве учительнице предложат «достойные вакансии», заявил министр. «Противоречия между поколениями были, есть и будут», — сказал он, добавив, что не находит ничего предосудительного в опубликованных снимках.

Ранее Костенко рассказал РБК, что необходимо разобраться в «странной ситуации» с учительницей и выяснить, оказывалось ли на нее давление. Он отметил, что ничего не предвещало увольнения, так как ситуация была урегулирована с родителями. Он также заявил, что нужно проверить, ведется ли травля ее сына. «Если травля есть, это не приемлемо», — сказал он. По его словам, министерство держит ситуацию на контроле.

Учительница барнаульской школы уволилась после того, как некоторые родители пожаловались на выложенные в соцсетях фотографии. После этого на уроки к ней стало с постоянными проверками приходить руководство школы. По словам Татьяны Кувшинниковой, если бы она не написала заявление, то ее бы «нашли из-за чего уволить».