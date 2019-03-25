Учительница из Барнаула сообщила об увольнении из-за фотографий в соцсети

Учительнице русского языка и литературы из Барнаула Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из-за постоянных проверок после публикации фотографий в соцсетях, сообщает ТАСС.

«Они [руководство школы] начали ходить с проверками, сидели на уроках, контролировали», — рассказала Кувшинникова. По ее словам, если бы она не написала заявления, ее бы «нашли из-за чего уволить, формально».

В феврале учительница рассказывала, что директор вызвала ее и показала фотографию, на которой Кувшинникова сидит в платье на брусьях. «Директор спросила меня, какое право я имела так одеваться, сказала, что это «пятно на репутации школы», — рассказала педагог. По ее словам, она написала заявление об увольнении, однако инициативная группа собрала подписи в поддержку педагога, после чего директор отозвал заявление.

РБК направил запрос в министерство образования и науки Алтайского края и комитет по образованию Барнаула.