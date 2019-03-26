Уволенная из-за фото учительница ответила на предложение министра

Учительница Татьяна Кувшинникова, которой пришлось уволиться из барнаульской школы из-за публикации в соцсети фото в купальнике, сказала радиостанции «Говорит Москва», что не собирается работать в государственной школе.

Раннее министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил, что готов помочь уволенной учительнице с поиском новой работы.

«Я не знаю, что министр предложит, я еще не ходила к нему. Нужно записаться к нему на прием, я еще не записалась. В государственную общеобразовательную не хочу. Нет желания больше, тем более, за копейки. Там 11–12 тысяч зарплата», — рассказала Кувшинникова.

По словам педагога, она ищет новую работу и сейчас выбирает между частной и художественной школами. «В частной школе мне предложили работать, и в художественную можно. Я же по второму образованию художник, я портреты на заказ пишу, гравюры делать могу. И интереснее мне творчеством заниматься, детей учить. Благодарное занятие это, дети же сами туда приходят, с интересом», — отметила она.

Учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова уволилась из барнаульской общеобразовательной школы №13 из-за давления руководства. По словам Кувшинниковой, в феврале директор школы вызвал ее из-за фотографии в коротком платье, которую педагог опубликовала в соцсети. Директор назвал эту фотографию «пятном на репутации школы».