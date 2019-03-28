В Ивановской области решили не увольнять педиатра за откровенные фото

Завотделения городской детской поликлиники Кинешмы Елена Смирнова заявила, что руководство не будет увольнять педиатра Анастасию Орлову после того, как в интернете были опубликованы ее фотографии в нижнем белье. Об этом она сказала радиостанции «Говорит Москва».

«Конечно, будет работать. Родители [с претензиями] ко мне не обращались», — заявила Смирнова.

Снимки Орловой были опубликованы в Instagram фотографа, сделавшей снимки. Ряд пользователей соцсетей раскритиковали фото.

В интервью порталу Кинешемец.ru Орлова заявила, что родители ее пациентов спокойно отреагировали на ее фотосессию. ​«Мамочки моих пациентов видели эти фотографии и ставили мне классы. Никто не возмущался. На работу же я одеваюсь очень сдержанно», — сказала врач.

Ранее учительницу барнаульской школы №13 Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться после публикации в соцсети фотографий в купальнике и легком платье. Директор назвала снимки «пятном на репутации школы». Педагог заявила, что после этого к ней стали ходить с проверками и, если бы она не написала заявления, ее бы «нашли из-за чего уволить, формально». Минпросвещения поручило властям Алтайского края разобраться в ситуации.