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Власти проверят информацию об увольнении учительницы за фото в соцсети

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко сообщил РБК, что учительница школы №13 Барнаула Татьяна Кувшинникова принесла заявление об увольнении сама, но «необходимо разобраться, не было ли давления».

«Для меня информация об увольнении Татьяны была как гром среди ясного неба, ситуация странная. Когда случился эпизод с фотографиями и недовольством родителей школы некоторое время назад, вроде бы все было урегулировано, были проведены встречи с родителями — увольнение ничего не предвещало», — сказал министр. Он также добавил, что в ведомстве по-прежнему ждут Кувшинникову на прием, на личную встречу.

Он добавил, что информация о травле сына учительницы проверяется.
«То, что касается сына, если травля есть, это не приемлемо», — сказал Костенко. По его словам, в ситуации с сыном разберется комитет по образованию Барнаула. «Если есть хоть тень необъективного оценивания ее сына, будут сделаны выводы, и это будет пресечено. Мы держим ситуацию на контроле», — добавил министр.

Ранее Кувшинникова рассказала, что ей пришлось уволиться из-за проверок, которые начались после ситуации с фотографиями. Она также сообщила «Говорит Москва», что учительница математики начала травить ее сына и пригрозила не допустить к ЕГЭ.

В феврале Кувшинникова рассказывала, что директор вызвала ее и показала ей снимок, на котором Кувшинникова сидит в легком платье на брусьях. Директор указала, что снимок в такой одежде является «пятном на репутации школы». Учительница написала заявление об увольнении, однако директор отозвала заявление из-за обращения родителей.

Теги: Барнаул, увольнение, учительница, образование
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