Российская компания открыла в Венесуэле учебный вертолетный центр

В Венесуэле открылся учебно-тренировочный вертолетный центр, которые местные власти строили с участием российских специалистов. В Рособоронэкспорте заявили о том, что вертолеты используются в гражданских целях

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) объявила о том, что 29 марта в Венесуэле состоялось открытие учебно-тренировочного вертолетного центра, который был создан при участии российских специалистов, говорится в сообщении, поступившем в РБК. Благодаря этому местные летчики смогут проходить обучение на вертолетах Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, «моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете».

Персонал центра проходил обучение в России, указали в компании.

Как сообщили в «Рособоронэкспорте», поставляемая из России в Венесуэлу техника участвует в операциях против контрабандистов, воздушной разведке лесных пожаров, проведении спасательных и эвакуационных мероприятий в пострадавших от стихийных бедствий регионах, а также в доставке гуманитарных грузов в отдаленные районы страны.

В прошлые выходные El Nacional сообщила, что в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих. Позднее эту информацию подтвердили власти Венесуэлы и России. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в стране находятся «военные эксперты», которые занимаются реализацией положений договоров по военно-техническому сотрудничеству. По ее словам, они пробудут там столько, «сколько они понадобятся правительству Венесуэлы».