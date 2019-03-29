Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 66,44 64,10 EUR Нал. 74,60 72,30 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 159,40 66,89 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 935,66 0,85% Nasdaq 7 730,29 0,80%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 12:58
Российская компания открыла в Венесуэле учебный вертолетный центр Политика, 23:34 Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160 Политика, 23:26 Порошенко заявил о прослушке Москвой переговоров президентов Украины Политика, 23:17 Собчак составила «программу перемен для Петербурга» Политика, 22:29 Бывшая ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства Общество, 22:27 Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии Политика, 22:25 Аргентинский легионер «Зенита» назвал поспешным переезд в Россию Спорт, 22:19 Фантастика, ставшая реальностью: 7 очень полезных в быту технологий Совместный проект​, 22:10 «Нафтогаз» раскрыл «план Б» на случай прекращения транзита через Украину Политика, 21:44 Кремль ответил на слова Порошенко о «большом разочаровании» для Путина Политика, 21:39 На Украину запретили ввозить книгу с цитатами Путина Общество, 21:32 ФСБ раскрыла в Крыму сеть подпольных казино Общество, 21:20 Спецпредставитель США допустил санкции против России из-за Венесуэлы Политика, 21:10 Минфин внесет в Думу законопроекты «инвестиционного кодекса» до мая Бизнес, 21:00
Политика ,  
0 
Российская компания открыла в Венесуэле учебный вертолетный центр
В Венесуэле открылся учебно-тренировочный вертолетный центр, которые местные власти строили с участием российских специалистов. В Рособоронэкспорте заявили о том, что вертолеты используются в гражданских целях
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) объявила о том, что 29 марта в Венесуэле состоялось открытие учебно-тренировочного вертолетного центра, который был создан при участии российских специалистов, говорится в сообщении, поступившем в РБК. Благодаря этому местные летчики смогут проходить обучение на вертолетах Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, «моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете».

Персонал центра проходил обучение в России, указали в компании.

Как сообщили в «Рособоронэкспорте», поставляемая из России в Венесуэлу техника участвует в операциях против контрабандистов, воздушной разведке лесных пожаров, проведении спасательных и эвакуационных мероприятий в пострадавших от стихийных бедствий регионах, а также в доставке гуманитарных грузов в отдаленные районы страны.

Политика
Спецпредставитель США допустил санкции против России из-за Венесуэлы

В прошлые выходные El Nacional сообщила, что в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих. Позднее эту информацию подтвердили власти Венесуэлы и России. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в стране находятся «военные эксперты», которые занимаются реализацией положений договоров по военно-техническому сотрудничеству. По ее словам, они пробудут там столько, «сколько они понадобятся правительству Венесуэлы».

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что отправка военных в Венесуэлу прошла «в рамках нормальных отношений с законным правительством» этой страны. Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве заявил, что участия российских военных в каких-либо боевых операциях на территории страны не предполагается.

Политика
В США назвали целью российских военных в Венесуэле восстановление С-300

Автор: Артем Филипенок
Теги: Венесуэла, российские военные, вертолеты, «Ростех»
Материалы по теме
СМИ узнали о визите двух транспортников Минобороны России в Венесуэлу
Политика
В США назвали целью российских военных в Венесуэле восстановление С-300
Политика
США указали на угрозу миру после высадки в Венесуэле военных из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter