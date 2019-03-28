США предложили России вынудить Сирию уйти с Голанских высот

Политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании Совбеза призвал Россию использовать свое влияние на власти Сирии, чтобы они вывели войска с Голанских высот. Об этом сообщается на сайте Объединенных Наций.

Хантер отметил, что Россия должна оказать давление на режим президента Башара Асада. По мнению дипломата, власти Сирии также должны обеспечить свободу передвижения и безопасность персоналу Зоны сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР).

Хантер выразил обеспокоенность в связи с присутствием в районе разъединения ливанской «Хезболлы». Он заявил, что мир между Сирией и Израилем невозможен, пока там присутствует эта организация.

По его словам, решение признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами не затрагивает Соглашение о разъединении 1974 года, а также не подрывает мандат СООННР.