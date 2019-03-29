Лавров назвал решение США о Голанах демонстрацией вседозволенности

США сознательно демонстрируют вседозволенность, признавая суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Такое заявление сделал министр иностранных дел России на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает «РИА Новости».

«И вот такая демонстрация вседозволенности наряду с угрозами, ультиматумами и санкциями — это, в общем-то, весь инструментарий, которым пользуются на внешнеполитической арене Соединенные Штаты. Это печально наблюдать», — сказал дипломат.

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 25 марта подписал указ, который официально признает суверенитет Израиля над Голанами. Это решение не поддержали в том числе в Евросоюзе, Канаде и ООН, сославшись на нормы международного права. В Кремле заявили, что действия Трампа приведут к негативным последствиям.