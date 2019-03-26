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Канада не признала контроля Израиля над Голанскими высотами

Канада не признает контроля Израиля над Голанскими высотами. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

«В соответствии с международным правом, Канада не признает постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами. Давняя позиция Канады остается неизменной», — говорится в сообщении.

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В министерстве добавили, что международное право запрещает аннексию территорий силой, также, как и заявления об одностороннем изменении границы. При этом в МИДе заявили, что Канада является другом Израиля и поддерживает его право жить в мире с соседними государствами.

25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о признании Голанских высот частью Израиля. В связи с этим в МИД России заявили, что этот документ противоречит резолюциям Совбеза ООН, а также игнорирует международные соглашения. МИД Сирии назвал решение Трампа «вопиющей агрессией».

До шестидневной войны 1967 года Голанские высоты площадью 1800 кв. км. были частью Сирии. Затем Израиль получил над ними контроль и включил территории в свой состав. По мнению Совбеза ООН, это стало незаконной аннексией.

Теги: Израиль, Канада, Голанские высоты
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