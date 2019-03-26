Канада не признала контроля Израиля над Голанскими высотами

Канада не признает контроля Израиля над Голанскими высотами. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

«В соответствии с международным правом, Канада не признает постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами. Давняя позиция Канады остается неизменной», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что международное право запрещает аннексию территорий силой, также, как и заявления об одностороннем изменении границы. При этом в МИДе заявили, что Канада является другом Израиля и поддерживает его право жить в мире с соседними государствами.

25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о признании Голанских высот частью Израиля. В связи с этим в МИД России заявили, что этот документ противоречит резолюциям Совбеза ООН, а также игнорирует международные соглашения. МИД Сирии назвал решение Трампа «вопиющей агрессией».