Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам

Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Песков отметил, что это приведет к ухудшению политической ситуации на Ближнем Востоке и «общей атмосферы» в Сирии. «Это еще один шаг Вашингтона, который сделан в однозначное нарушение международного права. Мы весьма сожалеем в этой связи», — добавил он.

25 марта Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал указ, который официально признает суверенитет Израиля над Голанами.

Решение американского президента не поддержали в том числе в Британии, ЕС, Канаде и ООН, сославшись на нормы международного права. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также предупредила об усилении напряжения на Ближнем Востоке. Сирия назвала действия Трампа «вопиющей агрессией».