МИД назвал «злобной клеветой» обвинения во вмешательстве в выборы в США

Все обвинения Москвы во вмешательстве в американские выборы — злобная клевета, заявили в российском МИДе. В ведомстве выразили надежду на то, что рано или поздно в Вашингтоне найдут смелость это признать

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Министерство иностранных дел прокомментировало результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

«Основной вывод — об отсутствии сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией — просто не мог быть иным», — подчеркивает ведомство, отмечая, что Москва ранее неоднократно указывала на абсолютно надуманный характер обвинений.

«Надеемся, со временем в Вашингтоне наберутся смелости и официально признают, что не было не только никакого «сговора», но и все инсинуации о «российском вмешательстве» — не имеющая под собой оснований злобная клевета, выдуманная для использования во внутриполитической борьбе в США», — говорится в документе.

МИД также отмечает, что неоднократно предлагал Вашингтону «в профессиональном ключе» обсуждать возможные претензии, которые касаются «воздействия на электоральные процессы». К таким предложениям, в частности, российское внешнеполитическое ведомство относит организацию совместной рабочей группы по кибербезопасности, от создания которой Вашингтон уклоняется — «поскольку подкрепить голословные утверждения им нечем», отмечает МИД.