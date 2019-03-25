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МИД назвал «злобной клеветой» обвинения во вмешательстве в выборы в США
Все обвинения Москвы во вмешательстве в американские выборы — злобная клевета, заявили в российском МИДе. В ведомстве выразили надежду на то, что рано или поздно в Вашингтоне найдут смелость это признать
Фото: Carlo Allegri / Reuters

Министерство иностранных дел прокомментировало результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

«Основной вывод — об отсутствии сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией — просто не мог быть иным», — подчеркивает ведомство, отмечая, что Москва ранее неоднократно указывала на абсолютно надуманный характер обвинений.

«Надеемся, со временем в Вашингтоне наберутся смелости и официально признают, что не было не только никакого «сговора», но и все инсинуации о «российском вмешательстве» — не имеющая под собой оснований злобная клевета, выдуманная для использования во внутриполитической борьбе в США», — говорится в документе.

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МИД также отмечает, что неоднократно предлагал Вашингтону «в профессиональном ключе» обсуждать возможные претензии, которые касаются «воздействия на электоральные процессы». К таким предложениям, в частности, российское внешнеполитическое ведомство относит организацию совместной рабочей группы по кибербезопасности, от создания которой Вашингтон уклоняется — «поскольку подкрепить голословные утверждения им нечем», отмечает МИД.

Основные выводы расследования Роберта Мюллера о возможности «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году были обнародованы в воскресенье, 24 марта. Их представил конгрессу США Генпрокурор США Уильям Барр, документ также был опубликован на сайте комитета палаты представителей.

«Расследование не установило, чтобы участники кампании Трампа или кто-либо связанный с ними вступил в сговор или координировался с Россией в ее попытках повлиять на выборы президента США в 2016-м», — сообщил конгрессменам Барр.

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Тем не менее, команде спецпрокурора удалось установить несколько случаев попыток вмешательства России в выборы президента США. В частности, в документе говорится, что с помощью дезинформации разобщить американцев и таким образом повлиять на итоги выборов пыталось российское Агентство интернет-исследований, а электронная почта соперницы Трампа на выборах, Хиллари Клинтон, была взломана связанными с Россией хакерами. Связи между взломавшими ее переписку злоумышленниками и Трампом спецпрокурор не нашел.

Комментируя итоги расследования, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обвинения в адрес России во вмешательстве в процесс выборов в США Москва по-прежнему считает несостоятельными.

«В этой связи хочется вспомнить слова китайского философа, который сказал, что трудно найти черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет. Идут века, но понимания этого за океаном не возникает», — добавил Песков.

Автор: Наталья Демченко
Теги: МИД России, вмешательство в выборы, клевета
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