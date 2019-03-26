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Apple $197 (+5,29%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,68%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,34%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Политика ,  
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Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России
По данным Минюста США, это произойдет в течение «нескольких недель». Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора команды Дональда Трампа с Россией, однако обнаружил некоторое «влияние» Москвы на выборы в США
Письмо генпрокурора Ульяма Барра конгрессменам о выводах доклада Мюллера (Фото: Jim Bourg / Reuters)

Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минюста США. Собеседник агентства также указал, что в настоящее время передача Белому дому копии доклада не планируется.

Основные выводы расследования обнародованы 24 марта. Барр представил их конгрессу США. «Расследование не установило, чтобы участники кампании Трампа или кто-либо связанный с ними вступил в сговор или координировался с Россией в ее попытках повлиять на выборы президента США в 2016-м», — заявил Барр.

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Однако Мюллеру и его помощникам удалось установить несколько случаев попыток «вмешательства» Москвы в выборы. В документе указано, что российское Агентство интернет-исследований с помощью дезинформации пыталось разобщить американцев и таким образом повлиять на итоги выборов. Также указано, что почта соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон была взломана связанными с Россией хакерами. При этом связи между взломавшими ее переписку злоумышленниками и Трампом спецпрокурор не нашел.

Трамп назвал результаты расследования «абсолютным оправданием. «Ни сговора, ни препятствования [правосудию]. Полное и абсолютное оправдание», — написал президент США в Twitter. «Постыдно, что нашей стране пришлось пройти через это», — добавил он.

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В Кремле обвинения в адрес России во вмешательстве в процесс выборов в США по-прежнему считают несостоятельными. МИД заявил, что все обвинения Москвы во вмешательстве в американские выборы — злобная клевета, В министерстве надеются, что рано или поздно в Вашингтоне найдут смелость это признать.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Роберт Мюллер, Дональд Трамп, выборы
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