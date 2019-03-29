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AP сообщило о планах Барра отдать исправленный доклад о «российском деле»

Генеральный прокурор США Уильям Барр намерен предоставить конгрессу США отредактированную копию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США. Об этом сообщает Associated Press.

Помощник одного из демократов в Палате представителей США на условиях анонимности заявил агентству, что в среду вечером генпрокурор общался с председателем судебного комитета Джеррольдом Надлером по телефону. В ходе разговора Барр заявил о готовности дать показания перед коллегией судебного комитета Палаты представителей по докладу Мюллера. Он также сообщил, что полный доклад насчитывает 300 страниц.

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В настоящее время Барр занимается редактированием информации Большого жюри из конфиденциального доклада. Кроме того, Надлер предложил генпрокурору работать вместе для получения информации из досье.

При этом палата демократов настаивает на полном опубликовании доклада Мюллера, отмечает агентство.

Основные выводы двухлетнего расследования Роберта Мюллера о возможности «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году были обнародованы в воскресенье, 24 марта. В ходе расследования не было выявлено доказательств сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Отчет о докладе генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу США, документ также был опубликован на сайте комитета палаты представителей.

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Президент Трамп, комментируя итоги расследования, в очередной раз отверг свою связь с Кремлем. «Ни сговора, ни препятствования, полное и абсолютное оправдание», — написал он в своем Twitter.

В Кремле обвинения в адрес России во вмешательстве в процесс выборов в США сочли несостоятельными. В МИД России заявляли, что все обвинения Москвы во вмешательстве в американские выборы являются злобной клеветой.​ В министерстве выразили надежду, что рано или поздно в Вашингтоне найдут смелость это признать.

Теги: Роберт Мюллер, российское вмешательство, президентские выборы в США
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