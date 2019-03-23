В конгрессе допустили новые обвинения после расследования Мюллера

Новые обвинения в рамках расследования возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией может предъявить не офис спецпрокурора Роберта Мюллера, а другие инстанции. Об этом заявил глава спецкомитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, передает Fox News.

«Это (окончание расследования) означает, что офис спецпрокурора, который является нанятым Минюстом прокурором, этот офис не будет больше предъявлять обвинений», — сказал Шифф. По его словам, при этом обвинения может предъявить, в частности, прокурор южного или восточного округа штата Нью-Йорк. Он также подчеркнул, что предъявление новых обвинений может вполне возможно.

Ранее в Минюсте заявили, что спецпрокурор США, завершивший расследование предполагаемого сговора, не планирует предъявлять новые обвинения по его итогам.

О завершении расследования Мюллера Минюст США сообщил накануне, 22 марта. В ближайшие дни спецпрокурор завершит работу на своем посту. Доклад с итогами расследования передан генпрокурору Уильяму Барру. Он намерен проконсультироваться со своим заместителем Родом Розенстайном в ближайшее время, чтобы установить, какую информацию из документа можно передать конгрессу и общественности согласно закону.